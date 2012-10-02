版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 11:20 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索走势迟滞,空头获利了结阻遏跌势

0259GMT

* 美元/菲律宾披索回落至41.60,因市场延续看跌基调

* 隔夜空头获利了结阻遏跌势

* 市场也警惕菲律宾央行干预汇市

* 该货币对最新报41.63-41.64,波动区间为41.60-41.70.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐