〔东京汇市〕欧元小涨,但西班牙问题令前景蒙阴

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 欧元兑美元略微脱离昨日所及三周低位
* 关注西班牙何时正式求援
* 澳元兑美元观望将于0430GMT出炉的澳洲央行利率决定
路透新加坡/悉尼10月2日电---欧元兑美元周二小涨,持于三周低点上方,但对西班牙财政困境的忧虑,以及西班牙何时求援的不确定性,让欧元前景蒙阴.
昨日数据显示美国9月制造业略有增长,为5月来首见,令美元等避险资产承压,扶助了风险较高的资产.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。