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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 11:47 BJT

〔东京汇市〕欧元小涨,但西班牙问题令前景蒙阴

* 欧元兑美元略微脱离昨日所及三周低位

* 关注西班牙何时正式求援

* 澳元兑美元观望将于0430GMT出炉的澳洲央行利率决定

路透新加坡/悉尼10月2日电---欧元兑美元周二小涨,持于三周低点上方,但对西班牙财政困境的忧虑,以及西班牙何时求援的不确定性,让欧元前景蒙阴.

昨日数据显示美国9月制造业略有增长,为5月来首见,令美元等避险资产承压,扶助了风险较高的资产.

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