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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 12:41 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在澳洲央行降息后下跌

0431GMT * 澳洲央行宣布降息25个基点至3.25% * 市场原预计降息机率是64% * 澳元/美元降息前约为1.0370,目前报1.0315 * 跌破关键支撑位1.0325,则可能进一步下看日线图一目均衡云区底部1.0290/95. --编译 程琳; 审校 高琦

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