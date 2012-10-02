《汇市简讯》澳元/美元在澳洲央行降息后下跌

0431GMT * 澳洲央行宣布降息25个基点至3.25% * 市场原预计降息机率是64% * 澳元/美元降息前约为1.0370,目前报1.0315 * 跌破关键支撑位1.0325,则可能进一步下看日线图一目均衡云区底部1.0290/95. --编译 程琳; 审校 高琦