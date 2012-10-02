版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 12:48 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆急跌,但在澳洲央行降息后跌势放缓

0437GMT

* 澳洲央行降息25个基点引发抛盘

* 澳洲央行称,"全球前景面临的风险仍偏向下行"

* "澳元汇价仍高于预期"

* "大宗商品价格远低于今年稍早水平".(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐