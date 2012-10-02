《韩国央行焦点》央行转变货币政策以扶持经济增长,下周降息机率上升

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 央行政策报告将重点转向提振经济增长
* 9月CPI按年增长2.0%(符合预估,8月为增长1.2%)
* 9月汇丰/Markit PMI为2009年初以来最低
* 韩国央行在10月11日会议上降息的理由增加
路透首尔10月2日电---韩国央行周二表示,目前正引导货币政策面向提振经济.此前一项调查显示,韩国制造业萎缩幅度为近四年来最大,这增添了下周韩国央行将降息的理由.
韩国央行是在给议会的强制性政策报告中作上述表述的,这标志着其重点转向促进经济增长,而不像其上月声明中所强调的,将物价稳定作为政策目标之一.
"韩国央行计划以经济增长作为管理货币政策的方向,以令增长速度回到潜力水平,同时确保通胀率稳定在目标区间中部,"该央行在提交给议会的报告中表示.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。