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货币新闻 | 2012年 10月 2日 星期二 13:00 BJT

《韩国央行焦点》央行转变货币政策以扶持经济增长,下周降息机率上升

* 央行政策报告将重点转向提振经济增长

* 9月CPI按年增长2.0%(符合预估,8月为增长1.2%)

* 9月汇丰/Markit PMI为2009年初以来最低

* 韩国央行在10月11日会议上降息的理由增加

路透首尔10月2日电---韩国央行周二表示,目前正引导货币政策面向提振经济.此前一项调查显示,韩国制造业萎缩幅度为近四年来最大,这增添了下周韩国央行将降息的理由.

韩国央行是在给议会的强制性政策报告中作上述表述的,这标志着其重点转向促进经济增长,而不像其上月声明中所强调的,将物价稳定作为政策目标之一.

"韩国央行计划以经济增长作为管理货币政策的方向,以令增长速度回到潜力水平,同时确保通胀率稳定在目标区间中部,"该央行在提交给议会的报告中表示.

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