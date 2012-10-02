加拿大官员称尚不确定政府是否推动中加自贸协议

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译)
路透渥太华10月1日电---加拿大贸易部长法斯特（Ed Fast）周一称，现在谈加拿大政府是否将推动与中国达成自由贸易协议，还为时太早。
他在记者会上表示：“目前就揣测加拿大是否将推进与中国任何类型的贸易谈判，为时尚早。”
“我现在唯一能说的是，我们致力于加强与中国的贸易和投资关系。”
加拿大外交部长贝尔德（John Baird）上周称，加拿大应该专注于完成已在进行的贸易协议，这令外界揣测与中国的贸易谈判已被搁置。（完）
--编译：李富强 发稿：朱淑珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。