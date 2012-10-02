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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 12:57 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元受澳洲央行降息影响而跳涨,1.2550为重要阻力位

0443GMT

* 欧元/澳元升0.5%,因澳洲央行降息25个基点至3.25%

* 若全球经济形势趋疲,澳洲可能进一步降息

* 此举并未造成重大冲击,市场此前对于降息或维持利率不变的两种预估几乎平分秋色

* 9月高位1.2552料为首道阻力位

* 澳洲央行发布声明前的水准1.2427,现已成为首道支撑位

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/cem92t).(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

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