BCG预计中印消费者支出大增 中产阶层迅速扩大

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月2日电---波士顿咨询公司(BCG)周二称，至2020年，中国和印度的消费者支出将合计达到每年10万亿美元，为2010年的三倍，这可能有助于提振发达国家的经济增长和企业获利。
此项研究报告基于对24,000名消费者的调查，以及对商界领袖的访问。BCG预计，在截至2020年的十年中，中国和印度消费者在商品和服务方面的支出合计将达到64万亿美元。
"我们处在历史的转折点，相对财富将从西方向中国和印度倾斜，而包括西方在内，绝对财富应增长。"BCG高级合伙人斯乌尔斯坦(Michael J. Silverstein)表示。
近几个月，受经济增长放缓、结构性改革缓慢和政治风险等因素影响，投资者对印度、中国等新兴市场的热情降温。而近几年，新兴经济体股市的表现逊于发达经济体股市。
但斯乌尔斯坦认为，印度和中国只是在经历新兴经济体无法避免的起落。
BCG预计，到2020年中印两国的中产阶级总数将达到10亿人，印度中产阶级占总人口比例将从2010年的28%升至45%。
该公司认为，西方企业需要赢得中印不断扩大的中产阶层，在制定长期战略时，应迎合这个人群的消费习惯。
该公司指出，卡夫、百胜集团、百事可乐、古琦、路易威登、宝马和Pernod Ricard在中印的市场战略取得了成功。(完)
--编译：李富强 发稿：朱淑珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。