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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 13:33 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元受到交叉货币对卖压打击

0513 GMT

* 澳元兑新西兰元、欧元和英镑都遭遇沉重卖压

* 英镑兑澳元在1.5650上方的停止单助燃澳元兑美元跌势

* 模型与杠杆人士是背后推手

* 澳元兑美元支撑位先后是云区底部1.0292与100日移动均线切入位1.0237

* 澳洲央行会议决策公布前的1.0370/75是首道阻力

* 技术图表:(link.reuters.com/mum92t)

--编译 隋芬; 审校 王兴亚

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