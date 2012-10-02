香港南丫岛撞船事故至少36人丧生

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港10月2日电（记者 Tan Ee Lyn/Donny Kwok）---周一晚在香港南丫岛附近两艘船相撞，导致至少36人丧生。
其中一艘船载有李嘉诚旗下的香港电灯集团有限公司员工及家属，计划送他们去观赏烟花汇演，船上超过120人，当晚与另外一艘船相撞后，开始下沉。
幸存者称，船内迅速进水，来不及穿上救生衣。
“不到10分钟，船就下沉了。我们等了至少20分钟才获救。”一名男性幸存者裹着毯子说。
一些幸存者表示，他们不得不敲破窗户，才游到水面。一名中年女子说：“我们以为会死，大家都困在里面了。”
另一艘是港九小轮控股有限公司的船只，船头也在事故中严重损毁，但安全抵达南丫岛码头。
香港政府在声明中称，超过100人被送往五家医院，九人伤势严重。（完）
--编译：李富强 发稿：朱淑珍
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。