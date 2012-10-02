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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 13:56 BJT

《汇市简讯》欧元买兴改善

0541 GMT

* 欧元兑美元在亚洲时段偏向买兴,1.2900上方有美元卖单,部分已被吸收

* 卖单一路向上,集结于1.2930与1.2960附近

* 买单在1.2860-80,欧元兑英镑停止单在0.8005上方

* 欧元兑日圆需求浮现,汇价从100.52升至100.85,停止单在101.10之上

* 部分日本出口商卖单是从101.00下方再往上延伸.(完)

--编译 隋芬; 审校 蔡美珍

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