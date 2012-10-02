版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 13:51 BJT

〔台湾股市〕收高42.96点,宏达电和联发科上扬

路透台北10月2日电---台湾股市周二收涨0.56%,跟随其它亚洲股市上扬,宏达电(2498.TW)和联发科(2454.TW)成交量居前,分别涨1.55%和3.04%.

加权股价指数.TWII收高42.96点,报7,718.68点,今日开高0.36%.玻璃陶瓷类指数.TGLI涨幅最大.

电子类指数.TELI和金融保险类指数.TFNI各涨0.79%和0.6%.

台湾证券交易所周一资料显示,外资周一买超台股5.53亿台币.[ID:nST0559405]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为630.72亿台币,上日为566.86亿.(完)

--编译 许娜;审校 蔡美珍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐