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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 14:11 BJT

〔韩国股市〕回吐稍早涨幅后最终收平,明日将迎来假期

路透首尔10月2日电---韩国股市周二收平,回吐稍早涨幅,因周三假期前市场交投静淡.

综合股价指数.KS11收低0.01%至1,996.03点.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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