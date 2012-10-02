〔澳新汇市〕澳元/美元跌至一个月低点,因澳洲央行宣布降息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼/惠灵顿10月2日电---澳元兑美元周二跌至一个月低点,因澳洲央行此前宣布将基准利率调降至3.25%的三年低位,并且保留将来进一步放宽政策的可能性.
澳元/美元AUD=D4下跌0.6%至1.0295美元,为9月7日以来最低位,因市场此前并未完全反映预期央行降息行动.许多分析师本来预估的是央行较有可能在11月降息.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。