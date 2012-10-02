〔澳新汇市〕澳元/美元跌至一个月低点,因澳洲央行宣布降息

路透悉尼/惠灵顿10月2日电---澳元兑美元周二跌至一个月低点,因澳洲央行此前宣布将基准利率调降至3.25%的三年低位,并且保留将来进一步放宽政策的可能性.

澳元/美元AUD=D4下跌0.6%至1.0295美元,为9月7日以来最低位,因市场此前并未完全反映预期央行降息行动.许多分析师本来预估的是央行较有可能在11月降息.