〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元走升,但西班牙财政疑虑限制升幅

* 瑞郎/美元和欧元/美元自三周低点反弹

* 市场观望西班牙是否会请求援助

路透苏黎世10月2日电---瑞郎/美元周二跟随欧元/美元一道走升,从前一日触及的三周低点反弹,但由于对西班牙预算问题的忧虑,涨势受限.

市场人士正在观望西班牙是否会请求国际援助,从而触发欧洲央行的债券购买计划.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示,西班牙计划动用的400亿欧元欧洲救助金,应可在11月开始流入,以帮助西班牙银行业.他并表示这不会推高西班牙的结构性赤字.[ID:nSB1805334][ID:nL6E8L1OCK]这为交易员的乐观情绪提供了一些理由.