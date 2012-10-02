〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元走升,但西班牙财政疑虑限制升幅

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 瑞郎/美元和欧元/美元自三周低点反弹
* 市场观望西班牙是否会请求援助
路透苏黎世10月2日电---瑞郎/美元周二跟随欧元/美元一道走升,从前一日触及的三周低点反弹,但由于对西班牙预算问题的忧虑,涨势受限.
市场人士正在观望西班牙是否会请求国际援助,从而触发欧洲央行的债券购买计划.
欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示,西班牙计划动用的400亿欧元欧洲救助金,应可在11月开始流入,以帮助西班牙银行业.他并表示这不会推高西班牙的结构性赤字.[ID:nSB1805334][ID:nL6E8L1OCK]这为交易员的乐观情绪提供了一些理由.
瑞士信贷分析师表示:"对风险敏感的货币走强...雷恩证实了西班牙尚未递交求助申请,但欧盟执委会做好了行动的准备."
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。