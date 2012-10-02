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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 14:17 BJT

〔日本股市〕受业绩前景担忧拖累收低,但软银上涨抑制跌幅

路透东京10月2日电---日本股市日经指数周二下滑,因担心全球经济低迷背景下上市公司的业绩,此前已有几家公司下调了财测.不过软银收购了一家小型同业后收高,抑制了大盘的跌幅.

日经指数.N225跌0.1%,至8,786.05点,连续第二日创三周收盘低点.东证股价指数.TOPX跌0.2%,收报731.19点.(完)

--编译 王洋; 审校 石冠兰

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