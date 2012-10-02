〔日本股市〕受业绩前景担忧拖累收低,但软银上涨抑制跌幅

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京10月2日电---日本股市日经指数周二下滑,因担心全球经济低迷背景下上市公司的业绩,此前已有几家公司下调了财测.不过软银收购了一家小型同业后收高,抑制了大盘的跌幅.
日经指数.N225跌0.1%,至8,786.05点,连续第二日创三周收盘低点.东证股价指数.TOPX跌0.2%,收报731.19点.(完)
--编译 王洋; 审校 石冠兰
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。