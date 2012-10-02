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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 14:27 BJT

《汇市简讯》美元兑坡元可能在1.2270-1.2300进一步整固

0604 GMT

* 美元兑坡元寄望在1.2270-1.2300进一步整固

* 澳洲央行降息后澳元走低,以及中国风险担忧给予支撑

* 预估新加坡9月PMI数据仍将在50之下,亦支撑该货币对

* 9月PMI定于1330GMT公布

* 美元兑坡元最新报1.2287-1.2291,目前为止在1.2269-1.2297之间交投.(完)

--编译 田建华; 审校 于春红

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