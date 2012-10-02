〔日本股市〕日经指数连续两日触及三周收盘低点,软银上涨(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节)
* 更多企业下调财测,加剧成长忧虑
* 日经指数跌0.1%;东证股价指数下滑0.2%
* 软银收购eAccess后上涨,同业对手KDDI下挫
* 4-9月间企业股票回购同比大跌26.2%--野村
路透东京10月2日电---日本股市日经指数周二下滑,因多家公司下调财测后,投资者担心企业获利.不过软银(9984.T)收购一家规模较小的同业企业后股价上涨,也限制了日股跌幅.
日经指数.N225下滑0.1%报8,786.05点,连续第二天触及三周收盘低位.
"财报季将会格外难以进行交易...企业将开始频频下修财测,人们也将迅速消化这些消息.一家外资银行的资深交易员表示.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。