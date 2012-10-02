〔日本股市〕日经指数连续两日触及三周收盘低点,软银上涨(更新版)

(新增细节)

* 更多企业下调财测,加剧成长忧虑

* 日经指数跌0.1%;东证股价指数下滑0.2%

* 软银收购eAccess后上涨,同业对手KDDI下挫

* 4-9月间企业股票回购同比大跌26.2%--野村

路透东京10月2日电---日本股市日经指数周二下滑,因多家公司下调财测后,投资者担心企业获利.不过软银(9984.T)收购一家规模较小的同业企业后股价上涨,也限制了日股跌幅.

日经指数.N225下滑0.1%报8,786.05点,连续第二天触及三周收盘低位.