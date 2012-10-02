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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 15:12 BJT

《汇市简讯》欧元/美元的买单挂在1.2880和1.2850-60

0644 GMT

* 欧元/美元的卖单聚集在1.2920-30区域和1.2950下方,在1.2980-00区域的卖单规模更大.

* 隔夜升穿1.2900时有宏观账户卖家卖出,停止单落在1.2970.

* 上个交易日突破了200日移动均线,今日关注1.2823和14日均线切入位1.2966.

* 执行价在1.2875、1.2900和1.2950的期权将在纽约交割时段到期. (完)

--编译 高琦; 审校

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