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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 15:04 BJT

〔全球金市〕金价小幅升高,因市场寄望央行出台更多举措提振经济

路透新加坡10月2日电---金价周二上涨,升向上交易日触及的11个月高位,受美元略走软及投资者关于央行将采取更多行动来应对全球经济成长黯淡前景寄望的支撑.

现货金周一触及11个月高点1,791.20美元,因美国制造业活动意外扩张,且西班牙金援计划更趋明朗,为市场带来一些宽慰,这打压美元指数.DXY从三周高点下滑.

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