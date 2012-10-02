〔全球金市〕金价小幅升高,因市场寄望央行出台更多举措提振经济

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡10月2日电---金价周二上涨,升向上交易日触及的11个月高位,受美元略走软及投资者关于央行将采取更多行动来应对全球经济成长黯淡前景寄望的支撑.
现货金周一触及11个月高点1,791.20美元,因美国制造业活动意外扩张,且西班牙金援计划更趋明朗,为市场带来一些宽慰,这打压美元指数.DXY从三周高点下滑.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。