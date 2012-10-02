《汇市简讯》0.8000处卖单遏制欧元/英镑上扬,关注德国动向

0653GMT * 0.8000处卖单扶助遏制欧元/英镑上扬,0.7997为亚洲时段高点 * 据传0.8005(周一高位)上方挂有停止买单.0.8008为9月21日高位 * 据称0.7980处挂有买单(0.7986为亚洲时段低点),之后将公布英国建筑业采购经理人指数(PMI). * 英国商会(BCC)估计第三季国内生产总值(GDP)料增长0.5%.[ID:nSB2028273] * 欧洲官员周一表示,西班牙准备最早下周末申请欧元区救助以支撑其公共财政,但德国暗示此事应该等一等.[ID:nSB1805866](完) --编译 许娜;审校 于春红 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=