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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 15:15 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆依旧有下行空间

0656 GMT

* 一目均衡转换线和基准线当前呈空头排列

* 跌破周五低点77.44将加速跌势

* 在78.10水准我们依然看空,预计会有下跌

* 技术图表可点击(link.reuters.com/hym92t)

--编译 田建华; 审校 高琦

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