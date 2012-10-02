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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 15:33 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超558亿韩元

路透首尔10月2日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超558亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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10月2日 55.8 -114.7 47.1

9月28日 224.8 -61.8 -54.0

9月27日 -108.5 37.7 82.8

9月26日 44.0 -177.6 130.2

9月25日 1.8 66.5 9.5

9月24日 14.5 -22.9 11.4

9月21日 161.6 -34.7 -114.4

9月20日 199.7 -253.3 62.4

9月19日 181.5 -201.4 27.4

9月18日 69.5 -23.4 -34.0

9月17日 520.6 -452.7 -66.2

9月14日 1,219.1 184.1 -1381.7

9月13日 115.3 -97.5 -20.9

9月12日 68.2 399.6 -465.8

9月11日 177.1 -217.9 34.8

9月10日 198.1 -51.0 -146.1

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本月以来 55.8 -114.7 47.1

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今年以来 14,857.1 1,333.8 -11,912.8

------------------------------------------------- (完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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