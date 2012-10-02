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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 15:35 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜连涨三日后下滑,但美国制造业数据带来支持

路透新加坡10月2日电---伦敦期铜周二下滑,此前连续三个交易日上涨.本周主要消费国中国适逢假日,令市场交投清淡.不过,美国制造业活动意外扩张,为铜价提供了缓冲.

9月大涨7.8%之后,期铜以平稳脚步进入第四季.9月期间,欧洲央行(ECB)和美国联邦储备理事会(美联储, FED)均公布振兴经济措施.

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