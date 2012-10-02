〔金属期市〕伦敦期铜连涨三日后下滑,但美国制造业数据带来支持

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡10月2日电---伦敦期铜周二下滑,此前连续三个交易日上涨.本周主要消费国中国适逢假日,令市场交投清淡.不过,美国制造业活动意外扩张,为铜价提供了缓冲.
9月大涨7.8%之后,期铜以平稳脚步进入第四季.9月期间,欧洲央行(ECB)和美国联邦储备理事会(美联储, FED)均公布振兴经济措施.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。