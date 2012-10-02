〔德国经济〕研究机构DIW将今明两年经济增长率预估下调至0.9%和1.6%

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透柏林10月2日电---德国经济研究机构DIW周二表示,德国经济今明年将分别增长0.9%和1.6%,低于此前预估,因全球经济前景黯淡及欧债危机打压了德国经济.
DIW曾于7月时预测今明两年德国经济成长率分别为1.0%和1.9%,该机构称欧债危机仍是德国经济面临的最大威胁.
"目前困难犹存,生产和订单正在放缓,就业市场形势亦有些低迷,"DIW首席经济学家Ferdinand Fichtner称.
"依赖出口的德国经济面临的最大风险仍是欧债危机,鉴于欧洲央行的干预,危机似乎不太可能加剧,央行无论如何要进行干预."
Fichtner称,尽管新兴市场前景变差,但中国和巴西等一些国家正在寻求透过货币政策和财政刺激措施来提振各自的经济.他称,明年初这些国家的经济回暖应提振德国出口.
DIW称,德国企业并没有进行廉价的融资,因欧债危机的不确定性反而使他们抑制投资.从2013年起投资可能将上升.(完)
--编译 于春红;审校 程琳
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。