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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 18:59 BJT

〔亚洲橡胶〕10月2日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月2日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*10月 265.0 50 267.0 10

*11月 265.2 74 269.6 84

*12月 266.6 151 270.6 30

* 1月 267.9 238 272.0 165

* 2月 268.9 2329 272.2 694

* 3月 270.4 7174 273.2 2263

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 石冠兰; 审校 王洋

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