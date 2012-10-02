〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至三年低点左右,受累于库存增加等因素

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透吉隆坡10月2日电---马来西亚棕榈油期货周二跌至逾三年最低点,因亚洲需求放缓的同时,棕榈油替代豆油的魅力下降,而且美国大豆收割进程处于纪录高位.
棕榈油期货追随芝加哥期货交易所(CBOT)大豆作物产品的疲弱走势,在周二亚洲交易时段大豆作物价格跌至三个月低位,受压于美国收割压力.年初以来棕榈油价格已跌逾29%.
棕榈油出运数量较低,目前肯定将使9月库存高于8月时创下的10个月高位.
"目前除了抛售没有其他可做.各种因素都不利于棕榈油,无论是从基本面还是从全球其他市场来说,"马来西亚一交易商称.
指标12月棕榈油期货FCPOc3大跌8.7%,一度创下2008年金融危机以来最大单日跌幅,至每吨2,250马币(林吉特),为2009年11月以来首见的低位.最终收报每吨2,255马币.
周二总成交量跃升至49,867口,几乎是通常25,000口成交量的两倍,因交易员踊跃抛售.
路透市场分析师王涛称,技术信号显示,棕榈油期货将反弹至每吨2,500马币,因其跌势可能将在2,407马币附近的支撑位暂停,但这一反弹将不会影响目前的跌势.(完)
--编译 于春红;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。