〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至三年低点左右,受累于库存增加等因素

路透吉隆坡10月2日电---马来西亚棕榈油期货周二跌至逾三年最低点,因亚洲需求放缓的同时,棕榈油替代豆油的魅力下降,而且美国大豆收割进程处于纪录高位.

棕榈油期货追随芝加哥期货交易所(CBOT)大豆作物产品的疲弱走势,在周二亚洲交易时段大豆作物价格跌至三个月低位,受压于美国收割压力.年初以来棕榈油价格已跌逾29%.

棕榈油出运数量较低,目前肯定将使9月库存高于8月时创下的10个月高位.

"目前除了抛售没有其他可做.各种因素都不利于棕榈油,无论是从基本面还是从全球其他市场来说,"马来西亚一交易商称.

指标12月棕榈油期货FCPOc3大跌8.7%,一度创下2008年金融危机以来最大单日跌幅,至每吨2,250马币(林吉特),为2009年11月以来首见的低位.最终收报每吨2,255马币.

周二总成交量跃升至49,867口,几乎是通常25,000口成交量的两倍,因交易员踊跃抛售.

路透市场分析师王涛称,技术信号显示,棕榈油期货将反弹至每吨2,500马币,因其跌势可能将在2,407马币附近的支撑位暂停,但这一反弹将不会影响目前的跌势.(完)