〔国际油市〕印度柴油船货将运往欧洲,欧洲库存已降至一个多月低位

路透新加坡10月2日电---印度柴油船货将运往欧洲,因欧洲库存降至一个多月低位,行业消息人士周二表示.

他们称,俄罗斯油企Lukoil的交易部门Litasco已安排两个运载极低含硫柴油的长程船只启程发往欧洲,将于10月从印度西岸装货.

"将柴油从印度发往欧洲这一套利运作可以奏效,如果这些船货是10月初装运且如果是指定定期供给船货的话,"一新加坡交易商称.

欧洲库存低是由于逆价差定价结构使得价格比远期价格更贵,导致储备不经济.

交易商称,欧洲的炼厂维修以及美国断供限制了对欧洲的柴油供应,亦使得欧洲供应极为紧俏.

海湾地区料有更多供应出现,Bahrain Petroleum在发行柴油供应船货并再发送航煤供应船货.

台湾方面,台湾中油公司(CPC)料在10月末启动Talin炼厂的日产8万桶汽油的新装置.该公司已供应两个月来首批500 ppm含硫柴油船货,可能系由于该装置的启动,一位行业消息人士称.(完)