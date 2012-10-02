〔国际油市〕印度柴油船货将运往欧洲,欧洲库存已降至一个多月低位

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡10月2日电---印度柴油船货将运往欧洲,因欧洲库存降至一个多月低位,行业消息人士周二表示.
他们称,俄罗斯油企Lukoil的交易部门Litasco已安排两个运载极低含硫柴油的长程船只启程发往欧洲,将于10月从印度西岸装货.
"将柴油从印度发往欧洲这一套利运作可以奏效,如果这些船货是10月初装运且如果是指定定期供给船货的话,"一新加坡交易商称.
欧洲库存低是由于逆价差定价结构使得价格比远期价格更贵,导致储备不经济.
交易商称,欧洲的炼厂维修以及美国断供限制了对欧洲的柴油供应,亦使得欧洲供应极为紧俏.
海湾地区料有更多供应出现,Bahrain Petroleum在发行柴油供应船货并再发送航煤供应船货.
台湾方面,台湾中油公司(CPC)料在10月末启动Talin炼厂的日产8万桶汽油的新装置.该公司已供应两个月来首批500 ppm含硫柴油船货,可能系由于该装置的启动,一位行业消息人士称.(完)
--编译 石冠兰; 审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。