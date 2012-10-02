〔国际油市〕亚洲燃料油市场持续走软,因需求疲弱且供应增加

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡10月2日电---亚洲燃料油市场周二持续走软,即期跨月价差降至六周低位,因供应增加的同时,需求较为低迷.
路透数据显示,10/11月燃料油即期跨月价差下跌0.50美元,报逆价差每吨2.38美元,为8月21日以来最低位.
本周来自中国的需求不太可能回暖,因本周长假期企业放假.
市场对柴油需求下降减少了对直馏燃料油的需.
供应方面,本月将有约500万吨西方燃料油流入亚洲,高于上月的460万吨,交易商称这将打压价格.
更多供应料来自印度,迄今约为50万吨.
路透数据显示,燃料油炼化利润率扩大至较迪拜原油每桶贴水6.75美元.(完)
--编译 于春红;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。