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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 19:40 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场持续走软,因需求疲弱且供应增加

路透新加坡10月2日电---亚洲燃料油市场周二持续走软,即期跨月价差降至六周低位,因供应增加的同时,需求较为低迷.

路透数据显示,10/11月燃料油即期跨月价差下跌0.50美元,报逆价差每吨2.38美元,为8月21日以来最低位.

本周来自中国的需求不太可能回暖,因本周长假期企业放假.

市场对柴油需求下降减少了对直馏燃料油的需.

供应方面,本月将有约500万吨西方燃料油流入亚洲,高于上月的460万吨,交易商称这将打压价格.

更多供应料来自印度,迄今约为50万吨.

路透数据显示,燃料油炼化利润率扩大至较迪拜原油每桶贴水6.75美元.(完)

--编译 于春红;审校 王洋

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