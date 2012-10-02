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市场报道 | 2012年 10月 2日 星期二 19:49 BJT

〔表格〕9月29日止当周美国连锁店销售较前周下降0.3%--ICSC/高盛

路透10月2日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,9月29日止当周美国连锁店销售较前周下降0.3%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

9月29日 529.4 2.4 -0.3

9月22日 531.1 2.9 0.6

9月15日 528.0 2.1 -2.5

9月 8日 541.4 3.4 1.0 (完)

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--编译 于春红;审校 王洋

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