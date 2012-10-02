〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差止住四连升而下滑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡10月2日电---亚洲石脑油价格周二延续跌势至三日低点每吨966美元,裂解价差止住四日涨势,降至每吨124.95美元,因石化利润率受到挤压,盖过了西方汽油价格坚挺的影响.
石脑油可以被重整成汽油,或者是与汽油相混合.欧美坚挺的汽油价格是支撑石脑油市场的主要原因,因为这意味着出口至亚洲的石脑油将减少.
不过对于全球经济活动放缓的担忧开始再度浮现,因为如果制造业下滑,那么石化厂商可能会受到打压.
一位在新加坡的交易员说:"石化厂商正对石脑油支付的升水,比本应该支付的要高."
虽然9月美国制造业意外出现5月来的首次增长,但欧元区制造业录得2009年初以来最差的一个季度,中国的制造业也在失去动能.
萎缩的炼化产量和西非坚挺的汽油需求正在支撑欧洲石脑油价格.而在美国,雪佛龙在加州的一座炼厂在8月初的一次火灾后仍未复产.
亚洲汽油裂解价差约一周来首次下滑,下跌近13%至每桶11.16美元,因印尼对10月船货需求坚挺的提振效应减弱.(完)
--编译 王洋;审校 于春红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。