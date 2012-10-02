〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差止住四连升而下滑

路透新加坡10月2日电---亚洲石脑油价格周二延续跌势至三日低点每吨966美元,裂解价差止住四日涨势,降至每吨124.95美元,因石化利润率受到挤压,盖过了西方汽油价格坚挺的影响.

石脑油可以被重整成汽油,或者是与汽油相混合.欧美坚挺的汽油价格是支撑石脑油市场的主要原因,因为这意味着出口至亚洲的石脑油将减少.

不过对于全球经济活动放缓的担忧开始再度浮现,因为如果制造业下滑,那么石化厂商可能会受到打压.

一位在新加坡的交易员说:"石化厂商正对石脑油支付的升水,比本应该支付的要高."

虽然9月美国制造业意外出现5月来的首次增长,但欧元区制造业录得2009年初以来最差的一个季度,中国的制造业也在失去动能.

萎缩的炼化产量和西非坚挺的汽油需求正在支撑欧洲石脑油价格.而在美国,雪佛龙在加州的一座炼厂在8月初的一次火灾后仍未复产.

亚洲汽油裂解价差约一周来首次下滑,下跌近13%至每桶11.16美元,因印尼对10月船货需求坚挺的提振效应减弱.(完)