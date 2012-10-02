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市场报道 | 2012年 10月 2日 星期二 21:40 BJT

〔美国股市〕开盘上涨,因西班牙料将很快要求救助

路透纽约10月2日电---美国股市周二开盘上扬,因外界臆测西班牙将很快要求救助,一些人认为这是缓解欧债危机的下步必要措施.

道琼工业指数.DJI上涨46.20点,或0.34%,至13,561.31点.标准普尔500指数.SPX上升5.77点,或0.40%,至1,450.26点.Nasdaq综合股价指数.IXIC升14.98点,或0.48%,至3,128.51点.(完)

--编译 于春红;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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