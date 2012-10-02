〔美国热股〕摩根大通纽约州又惹官司,股价下跌

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透10月2日电---纽约州总检察长Eric Schneiderman周一就贝尔斯登(Bear Stearns)打包销售的抵押支持证券(MBS)对摩根大通(JPM.N)提起民事欺诈诉讼.
摩根大通股价周一早盘跌0.46%,报40.78美元.(完)
--编译 李春喜;审校 李军
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。