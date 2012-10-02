〔欧元债市〕西班牙公债收益率下降,因有迹象显示该国准备申请纾困

* 西班牙公债收益率下降,德债持稳

* 有迹象显示,西班牙准备求助

* 求助时间仍存在不确定性

路透伦敦10月2日电---西班牙公债收益率(殖利率)周二下跌,投资者聚焦西班牙请求纾困可能性增大的迹象,不过在请求纾困的时间上仍存在很大的不确定性.

欧洲官员周一表示,西班牙准备最早下周末申请欧元区救助以支撑其公共财政,但德国暗示此事应该等一等.[ID:nSB1805866]

这改变了部分市场人士的看法.他们曾认为西班牙首相拉霍伊不愿求助的原因是担心在国内政治上丢分.

不过,德国希望国内议会一并讨论希腊、塞浦路斯和西班牙等国的纾困协议,而不是逐个讨论,这或使西班牙的纾困还有可能要受到希腊纾困谈判的影响.

希腊与国际贷款机构的谈判裹足不前,官员称国际货币基金(IMF)在敦促欧洲对希腊欠下的债务进行重组.[ID:nST0558171]

西班牙10年债收益率ES10YT=TWEB最新下降12个基点,报5.77%.

"市场上有一丝乐观情绪,但也要克服许多障碍,因此我们必须警惕,"法国农业信贷银行利率策略师Orlando Green表示.

"今天(收益率下跌)可能只是市场波动走势的一部分...未来可能会有更多波动."

部分分析师揣测,在10月21日地区选举前,西班牙可能暂不会申请纾困.另一个可能性是在10月18-19日欧盟峰会之前要求救助.

"随着10月中旬的临近,越来越多的人认为西班牙接近求助,"另一名交易商表示.

此外,市场也在等待穆迪对该国主权债信的评估,评估可能导致西班牙丧失投资级评级.

市场原预计穆迪会在9月宣布评估结果,穆迪周二表示将继续评估西班牙银行的资本需求以及预算案等因素,因此将在本月稍晚宣布结果.

德国公债期货FGBLc1日内上涨2个跳动点至141.42.现货10年期德债收益率DE10YT=TWEB几无变动,报1.463%.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>