〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低,因降雨缓解旱情

路透10月2日电---美国小麦期货周二连续第二日收低,因降雨改善了美国大平原乾旱地区的土壤墒情.

美国小麦的出口需求不大,也加剧了跌势.指标芝加哥期货交易所(CBOT)12月软红冬小麦合约WZ2过去两日累计下跌3.4%.

MDA EarthSat Weather的气象专家Don Keeney称,美国大平原地区最乾旱的硬红冬小麦种植区周五料将迎来降雨,内布拉斯加州西部和堪萨斯州西北预计将有0.25英寸的降雨.德州和奥克拉荷马州上周末刚出现降雨.

俄罗斯总统普京对该国的通胀不断上升的形势表示担忧,部分由于乾旱对今年收成和粮食价格造成影响,但他未呼吁采取任何措施限制谷物出口.

乌克兰农业联合会(UAC)表示,该国本季小麦出口已经达到260万吨,相当于交易商和政府达成一致的最大出口量的65%.

欧洲的交易商表示,在伊拉克小麦标购中出现的最低报价为每吨399.50美元的罗马尼亚小麦,报价为成本加运费船方不负担卸货费用.伊拉克计划标购5万吨小麦.

CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收低12-3/4美分,结算价报8.71-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为65,705口.(完)

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