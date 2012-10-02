〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低,因降雨缓解旱情

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透10月2日电---美国小麦期货周二连续第二日收低,因降雨改善了美国大平原乾旱地区的土壤墒情.
美国小麦的出口需求不大,也加剧了跌势.指标芝加哥期货交易所(CBOT)12月软红冬小麦合约WZ2过去两日累计下跌3.4%.
MDA EarthSat Weather的气象专家Don Keeney称,美国大平原地区最乾旱的硬红冬小麦种植区周五料将迎来降雨,内布拉斯加州西部和堪萨斯州西北预计将有0.25英寸的降雨.德州和奥克拉荷马州上周末刚出现降雨.
俄罗斯总统普京对该国的通胀不断上升的形势表示担忧,部分由于乾旱对今年收成和粮食价格造成影响,但他未呼吁采取任何措施限制谷物出口.
乌克兰农业联合会(UAC)表示,该国本季小麦出口已经达到260万吨,相当于交易商和政府达成一致的最大出口量的65%.
欧洲的交易商表示,在伊拉克小麦标购中出现的最低报价为每吨399.50美元的罗马尼亚小麦,报价为成本加运费船方不负担卸货费用.伊拉克计划标购5万吨小麦.
CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收低12-3/4美分,结算价报8.71-1/2美元.
今日CBOT小麦预估成交量为65,705口.(完)
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--编译 李春喜;审校 母红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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