更正:〔纽约汇市〕欧元兑美元守住涨幅,不过西班牙否认即将求助的说法

(更正:小标上面第二段译文有误,应为"欧元的价值体现在交叉盘",而非"欧元的价值取决于与之兑换的货币")

* 西班牙首相否认很快将向欧盟求助

* 疲弱经济与西班牙求助的不确定性限制欧元涨势

* 据称在1.2880美元处有来自亚洲国家央行的买单

* 澳洲央行降息后,澳元下跌

路透纽约10月2日电---欧元兑美元周二连续第二日上涨,进一步摆脱最近触及的三周低点,因对西班牙准备求助的预期不断升温.

欧洲官员周一表示,西班牙准备最早下周末申请欧元区救助以支撑其公共财政,但德国暗示此事应该等一等.[ID:nSB1805866]

不过,西班牙首相拉霍伊周二对该国准备求助的说法予以否认.他表示该国不会很快向欧盟求助,并称西班牙中央政府已经与各地区领导人就财政整固路径达成一致.

"西班牙称不会很快寻求救助,市场反应平静,"法国兴业银行外汇策略主管Kit Juckes表示."目前的问题是,西班牙求助时市场是否会出现获利了结.目前市场继续上扬."

请求纾困被视为对西班牙和欧元区有利,因为这样欧洲央行将可以购买该国公债,从而降低其借款成本.此外,这也消除了欧元区长达三年之久的债务危机的有一层不确定性.

"看起来,(西班牙)最近的预算案是考虑到将请求纾困而精心设计的,市场认为这是迟早的事,"Faros Trading的执行董事Brad Bechtel表示.

不过请求纾困时间上的不确定性使许多投资者不安,许多人逢高抛出欧元.另一个风险因素是评级机构穆迪即将公布对该国债信评级的检讨结果,且存在将其评等下调至垃圾级的可能性.

Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo也指出,对欧元区成长的担忧可能使欧洲央行一直保持宽松政策,因此将限制欧元涨势.

分析师表示,在西班牙求助之前,美元和日圆等避险货币将有买需.

欧元由高点回落,因整体风险意愿下降,不过兑美元仍守住涨幅.欧元兑美元EUR=最新上涨0.23%至1.2917美元,由周一所及低点1.2802反弹,该水平为三周最低.

接近收盘前,欧元短期支持位在1.2910/20美元区域.根据汤森路透的IFR Markets,若欧元跌穿该水准,很可能引发些许止损交易,令欧元跌向1.2875/80美元.

欧元从9月中触及的四个月高位1.3169美元回落,此前欧洲央行公布其购债计划以拉低欧元区二线国家公债收益率及美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出另一轮货币宽松政策.

不过鋻于欧元区经济前景黯淡,欧元区国家实施严苛的撙节措施及失业率不断上升,一些基金经理对欧元中长期前景持谨慎态度.

"从宏观的角度来看,由于欧元区经济没有成长,我们将利用任何欧元/美元走强的机会卖出欧元,"RMG Wealth Management顾问Howard Jones说.

"欧元的价值体现在交叉盘上,尤其是兑日圆和和澳元.日本自身问题和商品价格下跌,分别不利于日圆和澳元."

欧元兑日圆EURJPY=R升0.36%,至100.89日圆.美元兑日圆JPY=升0.17%,至78.11日圆,在日本新任财务大臣警告可能采取行动限制日圆上升后,美元/日圆触及78.21日圆的逾一周高位.

**澳洲降息打压澳元表现**

澳元兑美元跌至四周低位,且兑欧元下滑,此前澳州央行公布降息25个基点,且为进一步放宽政策开启大门.[ID:nSB2028713][ID:nSB2028945]

尽管澳州央行降息至3.25%并不完全令人意外,但一些分析师原本预期澳州央行会等到11月才减息.

Western Union的Manimbo说,澳洲央行的政策前景的关键在于中国经济状况,中国是澳洲第一大出口市场."更多有关中国成长疲弱的迹象将使澳洲央行面临进一步降息的压力."

澳元兑美元AUD=D4盘中跌至9月初来的最低1.0291美元,最新跌1%,至1.0252美元.欧元兑澳元EURAUD=R攀升1.35%,至1.2598澳元.

GFT汇市策略师Neal Gilbert建议,一旦澳元兑美元升至1.03美元上方就卖出澳元,目标位见1.0220美元.(完)

--编译 李春喜/利棣儿;审校 母红

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