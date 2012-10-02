〔纽约期市〕ICE期棉连续第二日收高,受空头回补提振

路透纽约10月2日电---棉花期货周二连续第二个交易日收高,因市场在近期波动区间内整理,且受到一波空头回补提振.期棉上周在季末曾承受抛压.

洲际交易所(ICE)-12月期棉CTZ2盘中触及日高71.92美分,结算价收高0.91%,报每磅71.85美分.

3月期棉对近月合约升水在最近几周扩阔,因指标合约承压.该升水在周一高见1美分,为约两个月来的最高水平,周二略微缩窄至0.84美分.

周一未平仓合约减少904口,至总计189,650口,为约两周来的首次下滑,表明出现一波空头回补.

美元走软也支持棉价,不过期棉涨幅甚微且成交量不大.周二12月期棉成交量不足12,000口,远低于近期交投水平,因投资者冀望在中国一周长假后从该国找到未来方向,中国是全球最大的纺织品市场.

分析师称,中国政府的战略储备机构在上月释出一些棉花后,料将在长假后补充库存.

不过,这不足以抵消北半球收获季临近前的黯淡前景.

国际棉花咨询委员会(ICAC)周一称,2012/13年度中国进口的棉花将较上一市场年度减少过半,从而帮助推动全球其他地区的棉花库存增加16%.该报告导致棉花前景进一步蒙阴.

美国农业部(USDA)预计,由于需求低迷和产量增长,棉花库存将创纪录水平,这呼应了市场的悲观预期.

即便如此,期棉摆脱了金融市场的普遍跌势.谷物期货延续近来跌势,股票几乎持平,因预料债务沉重的西班牙接近于向欧元区申请金融援助.[.NCN]

汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB小涨0.07%.(完)