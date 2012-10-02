《欧洲金融焦点》西班牙首相称本周末不会求援;穆迪称10月宣布审核结果

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 拉霍伊表态前曾有报导称,西班牙准备请求援助
* 拉霍伊会见西班牙各地区领导人
* 穆迪称,将于10月宣布西班牙债信评级审核结果
路透马德里10月2日电---西班牙首相拉霍伊周二表示,并未打算很快申请欧洲援助.此前有报导指,该国可能最快于本周末便会求援.
拉霍伊作出上述表态之前,在马德里与西班牙各地区的17位领导人会面.
欧洲官员周一晚间对路透表示,西班牙准备最早于下个周末请求欧元区和欧洲央行(ECB)开始购买该国公债,不过德国暗示应该再"等一等".[ID:nSB1805866]
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。