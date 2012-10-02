《欧洲金融焦点》西班牙首相称本周末不会求援;穆迪称10月宣布审核结果

* 拉霍伊表态前曾有报导称,西班牙准备请求援助

* 拉霍伊会见西班牙各地区领导人

* 穆迪称,将于10月宣布西班牙债信评级审核结果

路透马德里10月2日电---西班牙首相拉霍伊周二表示,并未打算很快申请欧洲援助.此前有报导指,该国可能最快于本周末便会求援.

拉霍伊作出上述表态之前,在马德里与西班牙各地区的17位领导人会面.

欧洲官员周一晚间对路透表示,西班牙准备最早于下个周末请求欧元区和欧洲央行(ECB)开始购买该国公债,不过德国暗示应该再"等一等".[ID:nSB1805866]