《汽车产业焦点》美国9月汽车销量创四年半高点,丰田销量大幅反弹

* 汽车销售年率为1,494万辆,创2008年3月来最高

* 通用和福特的卡车销售疲弱;丰田汽车销量增加41.5%

* 融资成本降低以及消费者信心回升推高销量

路透底特律10月2日电---美国9月汽车销售年率创四年半最佳,融资成本降低和消费者信心回升带来助益,且丰田汽车(7203.T)销量大幅反弹.

据Autodata Corp,9月汽车销售年率为1,494万辆,为2008年3月来最高,超过分析师预期的1,450万辆.

美国汽车销量9月增加13%至1,188,865辆.分析师原平均预期增幅不会超过9%.

通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)称,房价上涨以及请领失业金人数减少激励美国民众购买新车.