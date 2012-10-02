《汽车产业焦点》美国9月汽车销量创四年半高点,丰田销量大幅反弹

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 汽车销售年率为1,494万辆,创2008年3月来最高
* 通用和福特的卡车销售疲弱;丰田汽车销量增加41.5%
* 融资成本降低以及消费者信心回升推高销量
路透底特律10月2日电---美国9月汽车销售年率创四年半最佳,融资成本降低和消费者信心回升带来助益,且丰田汽车(7203.T)销量大幅反弹.
据Autodata Corp,9月汽车销售年率为1,494万辆,为2008年3月来最高,超过分析师预期的1,450万辆.
美国汽车销量9月增加13%至1,188,865辆.分析师原平均预期增幅不会超过9%.
通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)称,房价上涨以及请领失业金人数减少激励美国民众购买新车.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。