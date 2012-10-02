〔货币市场〕美四周期国库券标售得标利率创四周高点,因市场需求减弱

路透纽约/伦敦10月2日电---美国财政部周二标售四周期国库券的得标利率为四周以来最高,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)的卖短买长(扭转操作,twist operation)令交易商手中握有大量短期债券.

财政部标售400亿美元四周期国库券的得标利率为0.1%,高于上周同类标售的0.055%,且为9月5日以来四周期国库券标售的最高利率.

对此类国库券的需求减少,因交易员仍持有短债多仓,与此同时美联储抛售较短期债券,并买入较长期公债,以压低按揭贷款等较长期借贷成本.

"扭转操作使得交易员资产负债表中仍充斥着大量短期债券."RBS证券短期市场策略师Natan Magid表示.

此次标售的投标倍数为3.86倍,为2011年5月以来最低.

同时,欧元区货币市场在最近几周已显现出暂时复苏的迹象,伴随着该地区风险偏好的改善;不过就算是乐观派也认为,要让银行间拆借活动恢复正常,必须先渡过危机.

一些分析师称,隔夜拆借的成交量上升,银行业者从欧洲央行借出的资金量减少,以及西班牙银行业发行债券,都表明货币市场正在解冻.但交易商指出,银行间市场依然一片寂静.

他们说,三个月期银行间拆借利率与隔夜利率间利差急剧收窄,达到美国危机以前的水平,进一步说明市场开始回归正常.

欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=和隔夜欧元无担保之加权平均隔夜利率EUREON3M=的利差上周降至11个基点,为2007年中期以来最低,周二亦在该水准附近交投.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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