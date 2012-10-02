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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 06:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月2日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 62.94 -0.81 -1.27 1624373

搜狐 (SOHU.O) 41.47 +0.14 +0.34 186942

网易 (NTES.O) 55.00 -0.78 -1.40 525022

百度 (BIDU.O) 112.34 -0.43 -0.38 3654124

亚信科技 ASIA.O 11.13 -0.26 -2.28 104152

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 16.00 +0.10 +0.63 1750897

联电 (UMC.N) 2.10 +0.03 +1.45 473381

日月光 (ASX.N) 3.90 +0.07 +1.83 130966

矽品精密 (SPIL.O) 5.66 +0.05 +0.89 251033

和信超媒体 (GIGM.O) 1.04 -0.01 -0.95 55632

友达 (AUO.N) 3.60 +0.07 +1.98 181666

中华电信 (CHT.N) 31.74 -0.08 -0.25 37452

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.57 -0.21 -0.50 408568

香港

中国移动 (CHL.N) 55.47 -0.04 -0.07 68089

中国联通 (CHU.N) 16.54 +0.05 +0.30 129641

中国电信 (CHA.N) 58.10 -0.09 -0.15 7688

中芯国际 (SMI.N) 1.82 +0.06 +3.41 38462

(完)

--整理 孙茉莉

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