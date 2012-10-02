《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月2日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 62.94 -0.81 -1.27 1624373
搜狐 (SOHU.O) 41.47 +0.14 +0.34 186942
网易 (NTES.O) 55.00 -0.78 -1.40 525022
百度 (BIDU.O) 112.34 -0.43 -0.38 3654124
亚信科技 ASIA.O 11.13 -0.26 -2.28 104152
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 16.00 +0.10 +0.63 1750897
联电 (UMC.N) 2.10 +0.03 +1.45 473381
日月光 (ASX.N) 3.90 +0.07 +1.83 130966
矽品精密 (SPIL.O) 5.66 +0.05 +0.89 251033
和信超媒体 (GIGM.O) 1.04 -0.01 -0.95 55632
友达 (AUO.N) 3.60 +0.07 +1.98 181666
中华电信 (CHT.N) 31.74 -0.08 -0.25 37452
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.57 -0.21 -0.50 408568
香港
中国移动 (CHL.N) 55.47 -0.04 -0.07 68089
中国联通 (CHU.N) 16.54 +0.05 +0.30 129641
中国电信 (CHA.N) 58.10 -0.09 -0.15 7688
中芯国际 (SMI.N) 1.82 +0.06 +3.41 38462
(完)
--整理 孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。