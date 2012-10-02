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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 06:43 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在波动区间中部交投,可能震荡整理

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* 美元/日圆略微上涨,延续震荡整理走势

* 自8月稍晚以来,主要在77.13/79.22区间内波动

* 外国投资数据存在事件风险,但不大可能影响汇价

* 期权执行价78.25或将成为日内交易价格中枢

* 预料在进一步紧窄的区间内整理

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/beq92t).(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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