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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 06:55 BJT

全球外汇市场10月3日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0130 - 澳洲8月商品与服务贸易收支

0743 - 意大利9月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)

0748 - 法国9月Markit服务业PMI

0753 - 德国9月Markit服务业PMI

0758 - 欧元区9月Markit服务业PMI

0828 - 英国9月Markit/CIPS服务业PMI

0900 - 欧元区8月零售销售

-- - 英国央行货币政策委员会会议(至10月4日)

-- - 意大利银行业协会举办"2012年证券化及资产担保债券会议".

1100 - 美国截止9月28日当周抵押贷款指数和再融资指数

1215 - 美国9月ADP民间就业人数

1400 - 美国9月ISM非制造业指数

2350 - 日本9月23-29日当周资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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