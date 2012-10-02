全球外汇市场10月3日主要消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
0130 - 澳洲8月商品与服务贸易收支
0743 - 意大利9月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)
0748 - 法国9月Markit服务业PMI
0753 - 德国9月Markit服务业PMI
0758 - 欧元区9月Markit服务业PMI
0828 - 英国9月Markit/CIPS服务业PMI
0900 - 欧元区8月零售销售
-- - 英国央行货币政策委员会会议(至10月4日)
-- - 意大利银行业协会举办"2012年证券化及资产担保债券会议".
1100 - 美国截止9月28日当周抵押贷款指数和再融资指数
1215 - 美国9月ADP民间就业人数
1400 - 美国9月ISM非制造业指数
2350 - 日本9月23-29日当周资本流动数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。