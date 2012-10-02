〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数持稳,较大型船只的运费上涨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月2日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二上扬1点,巴拿马型船和海岬型船的船运活动增加.
波罗的海乾散货运价指数上升0.12%至778点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI涨16点至1,676点,日均获利上扬116美元至8,542美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬24点至463点,该型船舶日均获利上扬190美元至3,692美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
灵便型船舶和超灵便型船舶的日均获利分别降至6,656美元和8,549美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。