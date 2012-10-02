〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数持稳,较大型船只的运费上涨

路透10月2日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二上扬1点,巴拿马型船和海岬型船的船运活动增加.

波罗的海乾散货运价指数上升0.12%至778点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI涨16点至1,676点,日均获利上扬116美元至8,542美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬24点至463点,该型船舶日均获利上扬190美元至3,692美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶和超灵便型船舶的日均获利分别降至6,656美元和8,549美元.(完)