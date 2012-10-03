〔表格〕澳洲8月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差20.27亿澳元

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透悉尼10月3日电---澳洲统计局周三公布,8月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差20.27亿澳元,路透调查预估为逆差7亿澳元.
以下为详细数据(单位为10亿澳元):
8月 7月
整体出口 24.589 25.433
整体进口 26.615 26.963
商品与服务贸易收支 -2.027 -1.530
浏览统计局相关数据,请点击:(www.abs.gov.au)(完)
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--编译 张若琪;审校 王兴亚
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
波罗的海海岬型船运价指数上升52点，或7.04%，至791点。海岬型船舶日均获利上升366美元，报6,496美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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