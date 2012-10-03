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货币新闻 | 2012年 10月 3日 星期三 09:40 BJT

〔表格〕澳洲8月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差20.27亿澳元

路透悉尼10月3日电---澳洲统计局周三公布,8月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差20.27亿澳元,路透调查预估为逆差7亿澳元.

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

8月 7月

整体出口 24.589 25.433

整体进口 26.615 26.963

商品与服务贸易收支 -2.027 -1.530

浏览统计局相关数据,请点击:(www.abs.gov.au)(完)

浏览澳洲数据相关新闻,请点选[ECI-AU-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 张若琪;审校 王兴亚

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