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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 07:06 BJT

《汇市简讯》澳元/美元开盘承压,此前澳洲央行降息引发大举抛售

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* 澳元普遍下跌,此前澳洲央行降息并暗示进一步调降利率

* 做多的模型基金大举抛售澳元兑美元和兑欧元

* 澳元/美元在1.0240(100日移动均线)寻获支撑,看到在该水平附近有买盘

* 阻力位料在日线云区底部1.02890,在1.0280附近聚集大量卖盘

* 澳洲8月贸易数据将于今天稍晚出炉,出口数据为关注焦点.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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