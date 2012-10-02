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市场报道 | 2012年 10月 3日 星期三 07:14 BJT

《汇市简讯》欧元/美元表现超越大盘,尽管西班牙求援存在不确定性

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* 欧元表现普遍超越大盘,尽管首相拉霍伊否认西班牙很快申请援助

* 欧元受到模式基金买入欧元兑美元以外货币的支撑,尤其是兑澳元

* 预料欧洲央行(ECB)在其他央行降息之际按兵不动,也支撑欧元

* 强劲阻力位料在1.2960/75之间,主权机构正在该水平抛售

* 日线图显示1.2870/80为强劲支撑位,在1.2900附近买盘云集.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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