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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 07:09 BJT

****主要国家经济指标预测--10月3日****

路透10月3日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差7 逆差5.56

进口 -- -1%

出口 -- -3%

0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 9月 43.5 44.0

0748 法国Markit服务业PMI 9月 46.1 46.1

综合PMI -- 44.1

0753 德国Markit服务业PMI 9月 50.6 50.6

0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 46.0 46.0

综合PMI 45.9 45.9

0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 53.0 53.7

0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -0.1% -0.2%

(较上年同期) -2.0% -1.7%

1100 美国抵押贷款指数 9月28日当周 -- 875.1

再融资指数 -- 4,291.4

1215 美国ADP民间就业人数(万人) 9月 增加14.3 增加20.1

1400 美国ISM非制造业指数 9月 53.2 53.7

企业活动指数 55.0 55.6

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 9月29日当周 -- 卖超617亿

外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超590亿

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 9月 45.71 --

0130 日本加班工资(较上年同期) 8月 +2.7% --

0430 澳洲央行利率决定 10月 降25基点至3.25% 3.50%

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 -0.4% 持平

(较上年同期) -1.4% -0.8%

0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 49.5 49.8

0900 欧元区PPI(较前月) 8月 +0.9% +0.5%

(较上年同期) +2.7% +2.6%

-- 美国汽车销售年率(万辆) 9月 1,494 1,450

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月29日当周 -0.3% --

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月29日当周 +2.3% --

1345 美国ISM-纽约企业活动指数 9月 561.9 -- (完)

--整理 隋芬/丁琦/于春红;审校 侯向明

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