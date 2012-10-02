主要国家经济指标预测--10月3日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月3日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差7 逆差5.56
进口 -- -1%
出口 -- -3%
0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 9月 43.5 44.0
0748 法国Markit服务业PMI 9月 46.1 46.1
综合PMI -- 44.1
0753 德国Markit服务业PMI 9月 50.6 50.6
0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 46.0 46.0
综合PMI 45.9 45.9
0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 53.0 53.7
0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -0.1% -0.2%
(较上年同期) -2.0% -1.7%
1100 美国抵押贷款指数 9月28日当周 -- 875.1
再融资指数 -- 4,291.4
1215 美国ADP民间就业人数(万人) 9月 增加14.3 增加20.1
1400 美国ISM非制造业指数 9月 53.2 53.7
企业活动指数 55.0 55.6
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 9月29日当周 -- 卖超617亿
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超590亿
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 9月 45.71 --
0130 日本加班工资(较上年同期) 8月 +2.7% --
0430 澳洲央行利率决定 10月 降25基点至3.25% 3.50%
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 -0.4% 持平
(较上年同期) -1.4% -0.8%
0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 49.5 49.8
0900 欧元区PPI(较前月) 8月 +0.9% +0.5%
(较上年同期) +2.7% +2.6%
-- 美国汽车销售年率(万辆) 9月 1,494 1,450
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月29日当周 -0.3% --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月29日当周 +2.3% --
1345 美国ISM-纽约企业活动指数 9月 561.9 -- (完)
--整理 隋芬/丁琦/于春红;审校 侯向明
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。