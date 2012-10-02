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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 07:35 BJT

****日韩经济指标预测--10月3日-10月10日****

路透10月3日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月1日当周--------------------------------

10月3日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 9月29日当周 -- 卖超617亿

外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超590亿

10月4日(四)

2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,168.8

2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,732

10月5日(五)

0300 日本央行利率决议 10月 -- --

0500 日本领先指标 8月 -- -1.4

同时指标 -- -1.3

----------------------------------10月8日当周--------------------------------

10月8日(一)

　2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 8月 -- 顺差6,254

10月9日(二)

2300 韩国失业率 9月 -- 3.1%

0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 43.6

10月10日(三)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +0.3%

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 -- +0.9%

2350 日本机械订单(较前月) 8月 -- +4.6%

(较上年同期) -- +1.7%

0300 韩国L货供额 8月 -- +9.0% (完)

--整理 王兴亚;审校 戴素萍

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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