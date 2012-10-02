欧洲经济指标预测--10月3日-10月10日****

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透10月3日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------10月1日当周--------------------------------
10月3日-5日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 持平 -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -0.9% -0.9%
10月3日(三)
0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 9月 43.5 44.0
0748 法国Markit服务业PMI 9月 46.1 46.1
综合PMI -- 44.1
0753 德国Markit服务业PMI 9月 50.6 50.6
0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 46.0 46.0
综合PMI 45.9 45.9
0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 53.0 53.7
0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -0.1% -0.2%
(较上年同期) -2.0% -1.7%
10月4日(四)
0715 瑞士工业订单 第二季 -- -3.9%
1100 英国央行利率决定 10月 0.50% 0.50%
量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750
1145 欧洲央行利率决定 10月 0.75% 0.75%
10月5日(五)
1000 德国工业订单 8月 -0.5% +0.5%
--------------------------------10月8日当周--------------------------------
10月8日(一)
0545 瑞士未经季节调整失业率 9月 -- 2.8%
经季节调整失业率 -- 2.9%
0600 德国出口(经季节调整,较前月) 8月 -- +0.5%
进口(经季节调整,较前月) -- +0.9%
贸易收支(经季节调整,亿欧元) -- 顺差161
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- 持平
(较上年同期) -- -0.5%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 -- 负23.2
1000 德国工业生产(较前月) 8月 -- +1.3%
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 9月 -1.00% -0.40%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 -- 负19
10月9日(二)
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至8月 -- 赤字855
0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差43
进口(亿欧元) -- 408.50
出口(亿欧元) -- 365.80
0830 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.7% -0.7%
(较上年同期) -2.5% -2.5%
0830 英国工业生产(较前月) 8月 -- +2.9%
(较上年同期) -- -0.8%
制造业产出(较前月) -- +3.2%
(较上年同期) -- -0.5%
0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 8月 -- 逆差28.8
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差71.5
10月10日(三)
0645 法国工业生产(较前月) 8月 -- +0.2%
0800 意大利工业生产(较前月) 8月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -7.3% (完)
--编译 侯向明;审校 徐文焰
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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